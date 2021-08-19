Пловец сборной России Климент Колесников высказал отношение к критике болельщиков в социальных сетях из-за выступления на летних Олимпийских играх-2020 в Токио.

«[Злобных комментариев] очень много, и из-за этого максимально обидно, потому что люди очень агрессивные и максимально странные. Можно долго о них плохо выражаться. В один день они с тобой, в другой тебя продали и болеют за американцев. Таким людям счастья, здоровья.

Мне-то наплевать, пусть льют хоть трехэтажным. Просто удивительно наблюдать тот факт, что очень многие российские болельщики пишут – вот, что вы без флага поехали? Откровенно – человек сидит на диване и не занимался тем, что делаю я 18 лет. Пахал. Не нравится – окей, не смотри. Ну, зато можно зайти и наслаждаться срачем, как один другого поливает.

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Но мы все в одной стране живем. Может, такой настрой, потому что в жизни плохо, на работе устают. На спортсменах вымещают злобу из-за личных проблем. Но это не дает права так относиться к людям. Мы как Рамзан Кадыров – найдем их всех, ахаха», – сказал Колесников в интервью газете «Спорт-Экспресс»

На Олимпиаде-2020 в Токио 21-летний Колесников выиграл две медали – серебро на дистанции 100 метров на спине и бронзу на дистанции 100 метров кролем.

Климент – шестикратный чемпион Европы и действующий обладатель четырех мировых рекордов.

Рамзан Кадыров возглавляет Чеченскую республику с апреля 2007 года.

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