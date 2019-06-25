Новое фото Ефимовой – в белом купальнике Юля еще нежнее, чем раньше
Юлия – номер один в мире.
Спортсменка сборной России по плаванию Юлия Ефимова выложила в инстаграм новую фотографию. Девушка в белом закрытом купальнике стоит по пояс в бассейне с цветком в одной руке.
«Меньше месяца до чемпионата мира в Корее, я уже на месте окончательного сбора, кто угадает где?» – спросила у подписчиков Ефимова.
- Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет в корейском Кванджу с 12 по 28 июля.
- Финальные сборы сборная России по плаванию планировала во Владивостоке, а последние две недели перед турниром команда будет готовиться в Южной Корее.
Признайся, что ждал этого – фото Ефимовой без купальника на пляже
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