Спортсменка сборной России по плаванию Юлия Ефимова выложила в инстаграм новую фотографию. Девушка в белом закрытом купальнике стоит по пояс в бассейне с цветком в одной руке.

«Меньше месяца до чемпионата мира в Корее, я уже на месте окончательного сбора, кто угадает где?» – спросила у подписчиков Ефимова.

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет в корейском Кванджу с 12 по 28 июля.

Финальные сборы сборная России по плаванию планировала во Владивостоке, а последние две недели перед турниром команда будет готовиться в Южной Корее.

Признайся, что ждал этого – фото Ефимовой без купальника на пляже

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