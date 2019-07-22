Конкуренты хейтят Ефимову за допинг, но читерят сами. На ЧМ-2019 есть более бесящие пловцы

«Раньше я уважала ее, считала одной из самых сильных соперниц. У нас было серьезное противостояние. Но теперь я не расцениваю ее как честную спортсменку. Она приняла допинг случайно? Ефимова в спорте уже не один год и прекрасно знает, насколько нужно быть осторожной с разными веществами. Я думаю, что ей дали очень мягкое наказание. Людей, которые применяли допинг, должны наказывать более сурово. Поздравляю, FINA. Вы потеряли доверие тысяч чистых пловцов и болельщиков», – слова литовской пловчихи Рюты Мейлутите о Юлии Ефимовой.

В 2013-м Ефимова сдала положительный тест на стероид и получила полуторагодовую дисквалификацию. Лучшую русскую брассистку не обошла и история с мельдонием – Ефимова пропустила еще четыре месяца из-за временного отстранения. Это тоже взбесило Мейлутите. На ЧМ-2017 в Будапеште соперницы во главе с американками устроили Юлии бойкот, а трибуны свистели.

Теперь антидопинговые правила нарушила сама Мейлутите – пропустила три допинг-теста и не стала дожидаться наказания, в 22 года объявив о завершении карьеры. Выглядит странно: статус спортсменки и ее титулы запросто помогли бы скостить срок до года и не затронуть Олимпиаду-2020. Возможно, Мейлутите было что скрывать – даже во время дисквалификации атлет обязан проходить допинг-контроль. Красивая сказка Рюты, ставшей олимпийской чемпионкой в 15 лет, закончилась, а погоня за золотом Игр Ефимовой продолжается. Но хейт к Юлии будет не такой горячий, поскольку начинается настоящий триллер с элементом экшен у китайского спортсмена Сунь Яна – пловца-фрика, который бесит всех, кроме китайцев.

Рюта Мейлутите и Юлия ЕфимоваGetty Images

Что стряслось у китайца?

В сентябре 2018 года в дом трехкратного олимпийского чемпиона и девятикратного чемпиона мира наведались допинг-офицеры. Сунь повел себя агрессивно: отказался сдавать мочу и согласился только на кровь, а мгновенно прибывший врач сборной Китая предложил ему разбить пробирки и испортить образцы. Мать спортсмена тоже была вовлечена в схему – по ее просьбе охранник принес молоток, и находившаяся в другой комнате допинг-офицер услышала звук бьющего стекла. Это тоже нарушение – по правилам атлет во время сдачи пробы должен оставаться под постоянным наблюдением проверяющего.

Объяснения не располагали к доверию: допинг-офицер якобы не соответствовала требованиям китайского законодательства. Абсурдностью ситуация напомнила дело бобслеиста Александра Зубкова, которому Мосгорсуд оставил звание олимпийского чемпиона Сочи на территории России.

История получила огласку в январе – в распоряжении The Sunday Times появился отчет Международной федерации водных видов спорта (FINA). Дело быстро замяли как в медиа, так и на спортивном уровне: у FINA вдруг возникли проблемы с документацией, и Сунь получил лишь письменное предупреждение. Не дисквалификацию, не временное отстранение до конца расследования, а предупреждение. Риторический вопрос – что бы было, разбей колбы Ефимова, Колесников или Пригода?

Никто так и не отреагировал?

Новый толчок делу придали 14 июля, за неделю до старта плавательной программы на чемпионате мира. Отчет снова опубликовали в медиа, но у австралийской газеты Sunday Telegraph были и другие сведения. ВАДА выразило недовольство решением FINA и обратилось в CAS, слушания пройдут в сентябре 2019 года. Юристы Сунь Яна предоставили свою версию случившегося.

Сунь ЯнGetty Images

«Сотрудники допинг-контроля, присланные китайской организацией IDTM, не были должным образом аккредитованы для проведения внесоревновательных проверок, что подтверждает отчет FINA. Также Сунь Ян во время тестирования заметил, что один из офицеров тайно снимал его без разрешения. FINA решительно осудила этот факт и трактовала его в пользу спортсмена. После консультации со своим медштабом и Китайской ассоциацией плавания Сунь Ян, который сдавал допинг-пробы сотни раз в карьере, потребовал у сотрудников показать аккредитации, но безрезультатно. Также оказалось, что медсестра не имела права брать кровь в Китае. Сунь Ян попросил IDTM прислать допинг-офицеров с надлежащей аккредитацией и был готов ждать всю ночь, но также безрезультатно», – говорится в объяснении.

Китаец заявил, что не виноват, и потребовал, чтобы слушания были максимально открытыми. Он хочет очистить свое имя от подозрений, но назвать Суня честным спортсменом трудно. В 2014-м он уже провалил допинг-тест на триметазидин, и его накрыло Китайское антидопинговое агентство, дисквалифицировав чемпиона на три месяца. Мир узнал об этом, когда срок закончился. Вроде наказали, а вроде нет. Конечно, китайцы понимали, что ВАДА выпишет более серьезный и ощутимый бан.

Почему Сунь всех бесит?

Плавательное сообщество недовольно ни допуском Суня к ЧМ-2019, ни вообще самим китайцем. Американка Лилли Кинг, еще один критик Ефимовой, проявила последовательность, заявив, что FINA не должна позволять уничтожившему образцы спортсмену участвовать в соревнованиях.

Сунь Яна в бассейне не любят, насколько это возможно – на ЧМ-2015 он едва не подрался с бразильской пловчихой. Сперва Сунь нечаянно задел ее ногу на разминке, и девушка попросила его быть аккуратнее. В ответ китаец пытался ее пнуть и ударить локтем. Бразильцы мягко намекнули Суню, что он разминается здесь не один, а с их тренером Пинто да Силвой согласились коллеги из Канады, Аргентины, Чили и ЮАР – Сунь терроризировал и их спортсменов.

«Выигравший золото Сунь Ян писает фиолетовым!» – возмущался француз Камиль Лакур. Нешуточные терки возникают и с главным соперником по вольном стилю – австралийцем Маком Хортоном. Сунь брызгался в Хортона водой на тренировке во время Олимпиады, пытаясь спровоцировать, и на ЧМ-2019 в Кванджу австралийцы загодя обходят китайца стороной. У Суня и Хортона были соседние дорожки в тренировочном бассейне, но тренер сборной Австралии отвел соперников подальше друг от друга, чтобы они проявили максимум злости в соревновательной воде. Сунь выиграл у Хортона 400-метровку в первый же день чемпионата мира по плаванию, и австралиец отказался стоять с ним на одном подиуме. Он считает, что китайца не должно быть на турнире.

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