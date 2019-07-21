Австралиец Мэк Хортон, взявший серебро на чемпионате мира в Кванджу на дистанции 400 м вольным стилем, не стал подниматься на пьедестал почета и отказался пожать руку победителю – китайцу Ян Суню.

Это решение Хортона связано с недавно обнародованной информацией о Ян Суне: оказывается, в октябре 2018 года китаец сорвал приезд допинг-офицера в дом спортсмена в провинции Чжэцзян. Во время визита офицера спортсмен сначала отказался сдавать пробу мочи, а затем молотком расколотил пробу с кровью. За этот поступок Международная федерация водных видов спорта (FINA) не наказала Ян Суня.

«Австралиец может выразить недовольство мной, но здесь я представляю страну. Можно игнорировать меня, Ян Суня, но не Китай, который нужно уважать. Однако я хочу сказать спасибо даже тем, кому не нравлюсь», – прокомментировал поступок Хортона китайский пловец.

В 2014 году Ян Сунь отбыл 3-месячную дисквалификацию за употребление запрещенного стимулятора триметазидина.

Чемпионат мира по водным видам спорта в Кванджу завершится 28 июля.

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