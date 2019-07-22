Фанаты обрушились с конструктивной критикой на австралийского пловца Мэка Хортона после его отказа подняться на пьедестал вместе с китайцем Ян Сунем.

«Зависть делает человека уродливым».

Но куда жестче была реакция китайских болельщиков, которые устроили ад и погибель в комментариях к постам в инстаграме Хортона:

«Такие люди, как Хортон, должны сдохнуть, их матерей нужно насиловать до смерти, а отцов – убивать».

«Австралия – тупая страна. Хочу, чтобы глупые люди в ней умерли. Твоя семья должна умереть сегодня».

Досталось и девушке Хортона. Под их совместными фото можно встретить комментарии в стиле:

«Отличная пара. Скорпион и собака».

Перед стартом чемпионата мира по водным видам спорта стало известно, что в прошлом году Ян Сунь сорвал приезд допинг-офицера в свой дом в провинции Чжэцзян. Китайский пловец сперва отказался сдавать пробу мочи, а затем молотком расколотил пробу с кровью.

Во время ЧМ Хортон и Ян Сунь из-за давних неприязненных отношений тренировались отдельно.

После победы Ян Суня на дистанции 400 м вольным стилем Хортон отказался пожать китайскому спортсмену руку и стоять с ним на одном пьедестале. Сам Мэк выиграл серебряную медаль.

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