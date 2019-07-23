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Разбивший пробы китаец выиграл второе золото, бронзовый призер из Британии не пожал ему руку

Разбивший пробы китаец выиграл второе золото, бронзовый призер из Британии не пожал ему руку
Eurosport

20 мин. назад

Вот это хейт.

Китаец Сунь Ян выиграл второе золото ЧМ-2019 на дистанции в 200 метров вольным стилем и снова подвергся обструкции от одного из соперников.

Изначально 27-летний Ян стал вторым, но литовца Данаса Рапшиса дисквалифицировали. Серебро перешло к японцу Кацухиро Мацумото, бронзу разделили Мартин Малютин из России и британец Данкан Скотт.

На награждении Скотт повторил жест австралийца Мэка Хортона и отказался стоять на одном пьедестале с китайцем, не пожав ему руку. Сунь стал агрессивно кричать в сторону Скотта.

«В честность Сунь Яна я не особо верю, его уже ловили на допинге. Посмотрим, как у него пройдет суд. Вообще, у нас нормальные спортивные отношения между всеми, все друг другу руки жмут. Я нормально ко всему этому отношусь», – цитирует «Р-Спорт» Малютина.

  • FINA вынесла Хортону предупреждение после его поступка.
  • Также серебро в стометровке на спине выиграл Евгений Рылов.

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