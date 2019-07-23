Китаец Сунь Ян выиграл второе золото ЧМ-2019 на дистанции в 200 метров вольным стилем и снова подвергся обструкции от одного из соперников.

Изначально 27-летний Ян стал вторым, но литовца Данаса Рапшиса дисквалифицировали. Серебро перешло к японцу Кацухиро Мацумото, бронзу разделили Мартин Малютин из России и британец Данкан Скотт.

На награждении Скотт повторил жест австралийца Мэка Хортона и отказался стоять на одном пьедестале с китайцем, не пожав ему руку. Сунь стал агрессивно кричать в сторону Скотта.

«В честность Сунь Яна я не особо верю, его уже ловили на допинге. Посмотрим, как у него пройдет суд. Вообще, у нас нормальные спортивные отношения между всеми, все друг другу руки жмут. Я нормально ко всему этому отношусь», – цитирует «Р-Спорт» Малютина.

FINA вынесла Хортону предупреждение после его поступка.

Также серебро в стометровке на спине выиграл Евгений Рылов.

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