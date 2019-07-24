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19-летний венгр побил мировой рекорд Фелпса на 200-метровке баттерфляем
Время Фелпса держалось 10 лет.
Криштоф Милак из Венгрии победил в заплыве на 200 метров баттерфляем на ЧМ-2019. Он показал время 1 минуту 50,73 секунды. Он более чем на три секунды опередил серебряного призера Дайю Сэто из Японии и был на 3,5 секунды быстрее приплывшего третьим Чеда Ле Кло из ЮАР.
19-летний Милак побил мировой рекорд на этой дистанции. Предыдущее достижение принадлежало 23-кратному олимпийскому чемпиону Майклу Фелпсу и держалось 10 лет, с чемпионата мира в Риме.
Милак улучшил время Фелпса на 78 сотых секунды, тогда американец проплыл 200 метров за 1:51.51. В топ-10 заплывов на 200-метровке баттерфляем в истории места со второго по девятое занимает также Фелпс.
- Помимо обновленного мирового рекорда Криштоф установил также новое достижение по преимуществу над вторым местом. Японцу Сэто он привез 3,13 секунды. На ЧМ-2007 Майкл Фелпс выиграл на 200-метровке 3,04 секунды.
- Эта победа стала для 19-летнего Криштофа Милака первой на чемпионатах мира. Ранее в Будапеште-2017 он брал серебро на 100 метрах баттерфляем.
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