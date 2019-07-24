Криштоф Милак из Венгрии победил в заплыве на 200 метров баттерфляем на ЧМ-2019. Он показал время 1 минуту 50,73 секунды. Он более чем на три секунды опередил серебряного призера Дайю Сэто из Японии и был на 3,5 секунды быстрее приплывшего третьим Чеда Ле Кло из ЮАР.

19-летний Милак побил мировой рекорд на этой дистанции. Предыдущее достижение принадлежало 23-кратному олимпийскому чемпиону Майклу Фелпсу и держалось 10 лет, с чемпионата мира в Риме.

Милак улучшил время Фелпса на 78 сотых секунды, тогда американец проплыл 200 метров за 1:51.51. В топ-10 заплывов на 200-метровке баттерфляем в истории места со второго по девятое занимает также Фелпс.

Помимо обновленного мирового рекорда Криштоф установил также новое достижение по преимуществу над вторым местом. Японцу Сэто он привез 3,13 секунды. На ЧМ-2007 Майкл Фелпс выиграл на 200-метровке 3,04 секунды.

Эта победа стала для 19-летнего Криштофа Милака первой на чемпионатах мира. Ранее в Будапеште-2017 он брал серебро на 100 метрах баттерфляем.

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