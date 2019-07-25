Американская пловчиха Лилли Кинг окончательно дисквалифицирована после предварительного заплыва на 200 метров брассом на чемпионате мира.

22-летняя Кинг нарушила правила прохождения поворота – коснулась бортика руками неодновременно. Судьи заметили это и сняли пловчиху с дистанции. Американцы подали протест, но FINA отказала в удовлетворении – об этом «Р-Спорту» сообщил член бюро FINA Владимир Сальников.

Кинг – главная соперница Юлии Ефимовой, которая успешно квалифицировалась в полуфинал. В вечерней программе дня Юлия поборется за выход в финал.

Ефимова – действующая чемпионка мира.

На дистанции в 100 метров Кинг взяла золото, Ефимова осталась с серебром.

Ефимова завоевала серебро на 100 м брассом на ЧМ

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