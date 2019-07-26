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Ефимова выиграла 200-метровку и принесла России первое золото ЧМ-2019 в плавании

Ефимова выиграла 200-метровку и принесла России первое золото ЧМ-2019 в плавании
Eurosport

12 мин. назадОбновлено 9 мин. назад

Никто даже рядом не стоял!

Юлия Ефимова принесла России первое золото чемпионата мира в плавании.

27-летняя пловчиха выиграла 200-метровую дистанцию брассом в отсутствии главной соперницы, американки Лилли Кинг, которая была дисквалифицирована после предварительного заплыва за нарушение правил прохождения поворота.

Итоговое время Ефимовой – 2:20,17. Она уверенно опередила Татьяну Шонмакер из ЮАР и канадку Сидни Пикрем.

  • На стометровке Юлия взяла серебро, уступив Лилли Кинг.
  • Ефимова стала шестикратной чемпионкой мира.

Конкуренты ненавидят Ефимову за допинг. Но есть пловцы, которые нагло нарушают правила

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