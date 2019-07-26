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Ефимова выиграла 200-метровку и принесла России первое золото ЧМ-2019 в плавании
Никто даже рядом не стоял!
Юлия Ефимова принесла России первое золото чемпионата мира в плавании.
27-летняя пловчиха выиграла 200-метровую дистанцию брассом в отсутствии главной соперницы, американки Лилли Кинг, которая была дисквалифицирована после предварительного заплыва за нарушение правил прохождения поворота.
Итоговое время Ефимовой – 2:20,17. Она уверенно опередила Татьяну Шонмакер из ЮАР и канадку Сидни Пикрем.
- На стометровке Юлия взяла серебро, уступив Лилли Кинг.
- Ефимова стала шестикратной чемпионкой мира.
Конкуренты ненавидят Ефимову за допинг. Но есть пловцы, которые нагло нарушают правила
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