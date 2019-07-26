Юлия Ефимова принесла России первое золото чемпионата мира в плавании.

27-летняя пловчиха выиграла 200-метровую дистанцию брассом в отсутствии главной соперницы, американки Лилли Кинг, которая была дисквалифицирована после предварительного заплыва за нарушение правил прохождения поворота.

Итоговое время Ефимовой – 2:20,17. Она уверенно опередила Татьяну Шонмакер из ЮАР и канадку Сидни Пикрем.

На стометровке Юлия взяла серебро, уступив Лилли Кинг.

Ефимова стала шестикратной чемпионкой мира.

Конкуренты ненавидят Ефимову за допинг. Но есть пловцы, которые нагло нарушают правила

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