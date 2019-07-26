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Рылов взял золото на 200 м на спине, Чупков выиграл такую же дистанцию брассом с мировым рекордом
Три золота за один день!
Российские пловцы завоевали еще два золото на чемпионате мира по плаванию.
Евгений Рылов защитил звание чемпиона мира в дисциплине 200 метров на спине. Он опередил американца Райана Мёрфи и Люка Гринбанка из Великобритании.
1. Евгений Рылов – 1.53,40
2. Райан Мерфи – 1.54,12
3. Люк Гринбанк – 1.55,85
Третье русское золото дня взял Антон Чупков на 200-метровке брассом с мировым рекордом: его время – 2.06,12. На последних 50 метров Чупков обогнал Мэттью Уилсона из Австралии и японца Иппеи Ватанабе.
1. Антон Чупков – 2.06,12
2. Мэттью Уилсон – 2.06,68
3. Иппеи Ватанабе – 2.06,77
- Рылов стал двукратным чемпионом мира. На ЧМ-2019 он также завоевал серебро на стометровке и в эстафете 4*100 вольным стилем.
- Для Чупкова золото также стало вторым.
Ефимова выиграла 200-метровку и принесла России первое золото ЧМ-2019 в плавании