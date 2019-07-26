Российские пловцы завоевали еще два золото на чемпионате мира по плаванию.

Евгений Рылов защитил звание чемпиона мира в дисциплине 200 метров на спине. Он опередил американца Райана Мёрфи и Люка Гринбанка из Великобритании.

1. Евгений Рылов – 1.53,40

2. Райан Мерфи – 1.54,12

3. Люк Гринбанк – 1.55,85

Третье русское золото дня взял Антон Чупков на 200-метровке брассом с мировым рекордом: его время – 2.06,12. На последних 50 метров Чупков обогнал Мэттью Уилсона из Австралии и японца Иппеи Ватанабе.

1. Антон Чупков – 2.06,12

2. Мэттью Уилсон – 2.06,68

3. Иппеи Ватанабе – 2.06,77

Рылов стал двукратным чемпионом мира. На ЧМ-2019 он также завоевал серебро на стометровке и в эстафете 4*100 вольным стилем.

Для Чупкова золото также стало вторым.

Ефимова выиграла 200-метровку и принесла России первое золото ЧМ-2019 в плавании

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