В последний день чемпионата мира-2019 по водным видам спорта сборная России получила еще три медали.

На дистанции 50 метров брассом Юлия Ефимова завоевала бронзовую награду. Она финишировала третьей с результатом 30,15 секунды. Чемпионкой стала американка Лилли Кинг, ее время – 29,84 секунды. Серебряному призеру – Бенедетте Пилато из Италии – Ефимова проиграла 15 сотых.

Также у России два места на пьедестале на 50-метровке на спине. Евгений Рылов взял серебро и уступил победителю – южноафриканцу Зану Уодделлу – шесть сотых секунды. Бронза – у еще одного русского пловца Климента Колесникова. Он проплыл дистанцию за 24,51 секунды и отстал от победителя на 0,08 секунды.

Юлия Ефимова на ЧМ-2019 собрала полный комплект медалей. Помимо бронзы на 50-метровке она стала чемпионкой на 200-метровке и вице-чемпионкой на дистанции вдвое короче.

Для Евгения Рылова эта медаль стала четвертой в Кванджу. Ранее на турнире он взял золото на 200 м на спине и два серебра – на 100 м и в эстафете 4х100 м вольным стилем. Награда в командном заплыве есть и у Климента Колесникова.

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