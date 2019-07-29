Ефимова взяла золото, у России – медальный рекорд ЧМ. Но перед Олимпиадой есть проблемы

Сборная России по плаванию выиграла на чемпионате мира 2019 года в Кванджу 16 медалей – это рекорд за всю российскую и советскую историю. Золотых наград всего три, и это повторение Будапешта-2017. Не только по количеству – два года назад гимн тоже слушали Ефимова, Рылов и Чупков, выигравшие свои 200-метровки.

Значит, прогресс отсутствует?

Если смотреть только по золоту, то это так, и отсутствие высших наград в других видах – прямое доказательство. Даже чемпионы Кванджу могли лучше: Ефимова отдала Кинг две золотые из потенциальных трех, Рылов должен был брать стометровку.

Юлия стала самой титулованной пловчихой России на ЧМ: завоевав шестое чемпионство, она обошла великого Александра Попова по личным золотым наградам чемпионатов мира. У 47-летнего Попова их пять – плюс одна эстафетная. А еще Ефимова – единственная в мире с тремя подряд победами на 200-метровке брассом. Но ее главная соперница Лилли Кинг в очном противостоянии дважды была лучше. Американка могла бы взять и 200, но нарушила правила в квалификации и потеряла шансы на финал. Ефимовой оставалось не утонуть – ее второй раздражитель, Рюта Мейлутите, завершила карьеру после нарушения антидопинговых правил.

Юлия Ефимова, РоссияGetty Images

На целый год Юлия может забыть о 50 метрах: спринт брассом – неолимпийская дистанция. В Токио Ефимова (если МОК за пару месяцев до Игр вдруг не отзовет приглашение у России или у русских спортсменов с допинговым прошлым) поплывет 100 и 200, главная соперница – снова Кинг. На четвертой Олимпиаде кровь из носа надо разменивать серебро и бронзу на золото, но это будет нереально трудно. Ведь на этом чемпионате мира американка проиграла не Ефимовой, а самой себе, коснувшись бортика при повороте только одной рукой.

Значительно большего мог добиться 19-летний спинист Климент Колесников, уехавший из Южной Кореи с двумя серебряными медалями (эстафетными) и бронзой на 50 метрах. Действующий рекордсмен мира, трехкратный чемпион Европы – Климент ярко заявил о себе прошлым летом и стал главной олимпийской надеждой. Но подготовка к ЧМ-2019 оказалась смазанной по состоянию здоровья: в мае медиа озвучили диагноз «тромбоз вены руки и эмболия», а потом и вердикт – Колесников точно пропустит чемпионат мира.

Спортсмен и его личный тренер максимально жестко опровергли информацию. «Я проходил плановое углубленное медицинское обследование. Моему здоровью ничего не угрожает», – сказал Колесников. «Он просто проходил обследование, плановую диспансеризацию», – заявил тренер Дмитрий Лазарев. К сожалению, в российском спорте проблемы со здоровьем предпочитают стыдливо замалчивать, как будто болезнь – несмываемый позор.

Климент Колесников, ЧМ-2019Getty Images

Уже после чемпионата мира оказалось, что Климент все-таки болел, а не проходил плановую диспансеризацию. «Если откровенно, я пропустил месяц тренировок, причем лежа на койке», – вздыхал пловец после бронзового финала на 50 метров – единственного финала, в котором он поучаствовал. Климент мог выиграть, и тогда разговоры о его здоровье были бы неуместны. Подвела стартовая платформа, у которой нет единого мирового стандарта. Колесников привык к другой – менее шершавой и с меньшим градусом уклона. Олимпийские придется изучить как можно тщательнее.

От Олимпиады ничего хорошего не ждать?

На самом деле все не так плохо – ни с точки зрения Олимпиады-2020, ни более далекого будущего. Ефимова, Рылов и Колесников способны добавить, четвертые места запросто превратятся в медальные третьи. Кроме тройки чемпионов мира и Климента, личные медали взяли пять человек: Мартин Малютин, Владислав Гринев, Олег Костин, Андрей Минаков и Дарья Васькина.

Минакову и Васькиной – по 17 лет (Дарья отметит день рождения на днях), Малютин – ровесник Колесникова. Ребята разрывали на юниорском уровне, а теперь с достоинством вышли на взрослый и готовятся к первой Олимпиаде. Примеры есть – Мейлутите выиграла в 15. Но у нее теперь можно перенять и дурное.

На ЧМ было еще что-то интересное?

Мировое плавание шагает вперед: во-первых, дата рождения медалистов стала заходить в XXI век, во-вторых, в списке рекордов мира все реже встречается фамилия великого Майкла Фелпса. На стометровке баттерфляем достижение Фелпса превзошел его 22-летний соотечественник Калеб Дрессел – пловец, которого наверняка можно называть преемником Майкла. В Кванджу Дрессел взял четыре личных золота и три эстафетных.

200 метров батерфляем выиграл 19-летний венгр Криштоф Милак, скинув с рекорда Фелпса 0,06 секунды. За Майклом остается только 400 комплексом и эстафеты – но командные достижения принадлежат не ему одному. Сейчас великому американцу 34, и он закончил карьеру, но вдруг, глядя на такое непотребство, он вернется? Райан Лохте старше на год – на днях он окончательно отбыл дисквалификацию и не исключает участия в Олимпиаде-2020. Еще один парень почти их поколения – Натан Эдриан – на ЧМ-2019 финишировал за США в двух эстафетах.

Единственная ощутимая проблема, которая нависает над плаванием (как и над другими видами спорта) – допинг, и FINA почему-то держится в стороне, где-то даже подыгрывая читерам. Оскандалившийся китаец Сунь Янь взял два золота, и оба раза соперники демонстрировали неуважение: сначала австралиец Мэк Хортон, потом – британец Данкан Скотт. Ребята не пожали китайцу руку и не поднялись с ним на подиум. После первого демарша FINA предупредила Хортона, после второго – и Скотта, и Суня: китаец не промолчал и накричал на обидчика.

Затем международная федерация вовсе разразилась релизом о том, что подобные акты неповиновения недопустимы – можно нарваться на наказание вплоть до аннулирования результатов. Это было кстати для австралийцев – в тот же день 20-летний талант Шейна Джек, покинувшая ЧМ-2019 даже раньше старта предварительных заплывов, назвала причину – положительная допинг-проба. Война с допингом не закончена, и главный раздражитель – совсем не русский мельдоний.

Телеграм-канал Валерии Кукалевой – правда, о лыжах, а не о плавании

Конкуренты ненавидят Ефимову за допинг. Но есть пловцы, которые нагло нарушают правила

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