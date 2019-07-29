Венгерский пловец Тамаш Кендереши обвиняется в сексуальных домогательствах на территории Южной Кореи и не может покинуть страну, где проходил чемпионат мира по водным видам спорта. Инцидент произошел ночью с 27 на 28 июля в ночном клубе.

«По пути из туалета на танцпол я дотронулся до ягодиц корейской танцовщицы. Я не останавливался позади нее, а сделал единственное, возможно, безрассудное движение, которое так сильно разозлило ее, что она донесла меня. Понимая серьезность ситуации, я оказал полное сотрудничество полиции. Там сказали, что у них есть запись с камеры наблюдения, но мне ее не показали.

Искренне надеюсь, что мне поверят, и я буду оправдан. Вряд ли я совершил какое-то серьезное преступление, но понимаю, что нарушил определенные моральные нормы, которые лежат в основе местных ценностей. Извиняюсь за произошедшее и хотел бы попросить прощения у корейской девушки за то, что причинил ей боль. Но я полностью отвергаю обвинения в сексуальных домогательствах», – приводит слова 22-летнего Кендереши федерация плавания Венгрии.

На ЧМ-2019 Венгрия завоевала четыре золотые медали.

Кендереши – призер ОИ-2016 и ЧМ-2017.

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