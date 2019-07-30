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Ефимова: «Жаль, сразу не увидела, как Кинг сверлит меня взглядом. Была бы ответочка»
Крайне добрая и милая ответочка.
Шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова в интервью «Спорт-Экспрессу» поделилась мнением о ведении инстаграма и объяснила, почему не подписана на главную соперницу – американку Лилли Кинг.
– После того, как на 100 м победила Лилли Кинг, некоторые в комментариях связывали это с тем, будто вы соцсетями заняты больше, чем тренировками. Там у вас много ярких, солнечных фоток, но вот рабочих – нет совсем.
– Только мои близкие и команда знают, насколько тяжело дается подготовка. А остальные могут думать, что хотят. Я не понимаю, зачем нужно выкладывать фотографии с тренировок. У меня свои понятия о красоте и эстетике, и на своей странице я могу делать все, что хочу. Странно, что кто-то пытается научить меня, как нужно вести ее.
Офисные работники же не выкладывают каждый день фотографии со своего рабочего места. А если делают это, то совсем больные. Когда я тренируюсь, мне вообще не до фотографий. И я даже не хочу, чтобы меня снимали в таком виде.
– Вы, кстати, на Лилли Кинг подписаны?
– Нет.
– Почему?
– Я подписываюсь на тех людей, на которых мне нравится смотреть. Либо близких, либо на действительно красивые страницы. Очень люблю, например, закаты. А у спортсменов такое вижу редко. Так что – зачем? Зал и бассейн и так вижу каждый день, мне хватает.
– Вы повтор стометровки пересматривали? Видели, как Кинг сверлила вас взглядом?
– Да-да, потом посмотрела. Жаль, сразу не увидела.
– Подстегнуло бы?
– Нет, но была бы ответочка. Воздушный поцелуй, например.
– У вас все-таки нежные отношения.
– Конечно.
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