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На этом фото Ефимовой нет ананасов, но менее горячим оно не становится

На этом фото Ефимовой нет ананасов, но менее горячим оно не становится
Eurosport

14 мин. назад

Проматывай скорее к фоточке уже.

Пловчиха сборной России Юлия Ефимова выложила очередной снимок из отпуска.

В инстаграме Ефимова сфотографировалась в черном бикини. Она сидит на песке спиной к автору кадра. Вероятно, Юлия отдыхала в тайском острове Пхукет. Девушка указала, что снимок сделал фотограф Дмитрий Детков, работающий на этом курорте в Юго-Восточной Азии.

«Мое настроение из отпуска», – написала Ефимова.

  • На чемпионате мира-2019 в корейском Кванджу Юлия выиграла три медали, в том числе золото на 200-метровке брассом.
  • Сейчас Ефимова находится в Москве. В сторис инстаграма она выложила фото со съемок прямого эфира утреннего шоу Первого канала.

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