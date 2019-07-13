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Колесниченко принесла России первое золото ЧМ-2019 по водным видам спорта

Колесниченко принесла России первое золото ЧМ-2019 по водным видам спорта
Eurosport

1 час назад

То ли еще будет!

Синхронистка Светлана Колесниченко принесла России первую победу на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея).

25-летняя спортсменка выиграла с технической программой «Лара Крофт» и набрала 95,0023 балла. Представительница России опередила испанку Ону Карбонель (95,5002 балла) и японку Юкико Инуи (92,3084 балла).

  • Колесниченко – олимпийская чемпионка и 14-кратная чемпионка мира.
  • Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 12 по 28 июля.

Синхронистки выступили в бассейне с мусором, чтобы привлечь внимание к загрязнению мирового океана

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