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Колесниченко принесла России первое золото ЧМ-2019 по водным видам спорта
То ли еще будет!
Синхронистка Светлана Колесниченко принесла России первую победу на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея).
25-летняя спортсменка выиграла с технической программой «Лара Крофт» и набрала 95,0023 балла. Представительница России опередила испанку Ону Карбонель (95,5002 балла) и японку Юкико Инуи (92,3084 балла).
- Колесниченко – олимпийская чемпионка и 14-кратная чемпионка мира.
- Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 12 по 28 июля.
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