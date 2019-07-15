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Гурбанбердиева и Мальцев принесли России золото ЧМ в синхронном миксте
Еще один успех в синхронном плавании.
Россия взяла третье золото на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу.
Синхронисты Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев стал чемпионами мира в технической программе микста.
1. Майя Гурбанбердиева – Александр Мальцев (Россия) – 92,0749
2. Джорджио Минисини – Манила Фламини (Италия) – 90,8511
3. Атсуши Абэ – Юми Адачи (Япония) – 88,5113
- Ранее золото выиграли Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко в дуэте, а также Колесниченко в соло.
- Серебро в прыжках в воду в миксте взяли Екатерина Беляева и Виктор Минибаев.
Синхронистки выступили в бассейне с мусором, чтобы привлечь внимание к загрязнению мирового океана
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