Россия взяла третье золото на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу.

Синхронисты Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев стал чемпионами мира в технической программе микста.

1. Майя Гурбанбердиева – Александр Мальцев (Россия) – 92,0749

2. Джорджио Минисини – Манила Фламини (Италия) – 90,8511

3. Атсуши Абэ – Юми Адачи (Япония) – 88,5113

Ранее золото выиграли Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко в дуэте, а также Колесниченко в соло.

Серебро в прыжках в воду в миксте взяли Екатерина Беляева и Виктор Минибаев.

Синхронистки выступили в бассейне с мусором, чтобы привлечь внимание к загрязнению мирового океана

Качай приложение Eurosport для iOS или Android