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Ромашина выиграла соло и стала 20-кратной чемпионкой мира
Впереди по медалям только великий Майкл Фелпс.
Российская синхронистка Светлана Ромашина выиграла золото чемпионата мира 2019 года, который проходит в южнокорейском Кванджу.
29-летняя Ромашина выиграла в дисциплине соло, набрав 97,1333 балла. Она опередила испанку Ону Карбонель (94,5667 балла) и японку Юкико Инуи (93,2000 балла).
- Ромашина стала 20-кратной чемпионкой мира. Также она владеет шестью золотыми медалями Олимпиад.
- В синхронном плавании осталось разыграть четыре комплекта наград.
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