Русские синхронистки завоевали очередное золото чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу.

В произвольной программе дуэтов лучшими стали Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко, уже имеющие золотые медали ЧМ-2019. Спортсменки набрали 96,667 балла, опередив китаянок Сунь Вэньянь/Хуань Сюэчэнь (95,7667 балла) и украинок Марту Федину/Анастасию Савчук (94,100 балла).

Ранее Ромашина и Колесниченко выиграли золото в технической программе, также обе добились личных побед.

Золото стало для Ромашиной 21-м. Рекорд по победам на ЧМ по водным видам спорта принадлежит пловцу Майклу Фелпсу – у него 26 золотых медалей.

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