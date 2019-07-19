Getty Images

Российские синхронистки выиграли седьмое золото ЧМ-2019. В этой дисциплине – в 23-й раз подряд

Российские синхронистки выиграли седьмое золото ЧМ-2019. В этой дисциплине – в 23-й раз подряд
Eurosport

1 час назад

Грация и мощь.

Российские синхронистки завоевали очередное золото ЧМ-2019 по водным видам спорта: им покорилась произвольная программа групп.

Девушки выступали с программой «Шаманы» и набрали 98,000 балла. За команду выступали Влада Чигирева, Мария Шурочкина, Вероника Калинина, Анастасия Архиповская, Алла Шишкина, Варвара Субботина, Марина Голядкина и Полина Комар.

Второе место заняли китаянки (96,0333 балла), третьими стали украинки (94,3667 балла).

  • Синхронисты принесли России 7 золотых медалей турнира.
  • Сборная России не отдает золото ЧМ в групповой произвольной программе в течение 23 лет.
  • Мария Шурочкина – сестра певицы Нюши.

Синхронистки выступили в бассейне с мусором, чтобы привлечь внимание к загрязнению мирового океана

Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте