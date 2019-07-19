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Российские синхронистки выиграли седьмое золото ЧМ-2019. В этой дисциплине – в 23-й раз подряд
Грация и мощь.
Российские синхронистки завоевали очередное золото ЧМ-2019 по водным видам спорта: им покорилась произвольная программа групп.
Девушки выступали с программой «Шаманы» и набрали 98,000 балла. За команду выступали Влада Чигирева, Мария Шурочкина, Вероника Калинина, Анастасия Архиповская, Алла Шишкина, Варвара Субботина, Марина Голядкина и Полина Комар.
Второе место заняли китаянки (96,0333 балла), третьими стали украинки (94,3667 балла).
- Синхронисты принесли России 7 золотых медалей турнира.
- Сборная России не отдает золото ЧМ в групповой произвольной программе в течение 23 лет.
- Мария Шурочкина – сестра певицы Нюши.
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