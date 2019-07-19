Русская синхронистка выиграла Олимпиаду, а теперь покоряет серф. Полюбуйся, как она ловит волну

Русское синхронное плавание сейчас на слуху – идет чемпионат мира по водным видам спорта, и российские девушки (а с недавних пор и парень) выносят все дисциплины, в которых участвуют.

Анжелика Тиманина завершила карьеру, завоевав золото Лондона-2012 и 11 медалей высшей пробы на чемпионатах мира. Теперь она покоряет серф.

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