Getty Images
Тренер синхрониста Мальцева: «Нужна мотивация, чтобы ребята могли пройти через гомофобное отношение»
К мужскому синхронному плаванию пока относятся предвзято.
Тренер русского синхрониста Александра Мальцева Гана Максимова считает, что включение смешанного вида в программу Олимпийских игр поможет синхронистам-мужчинам преодолеть гомофобные настроения в обществе.
«История с включением микст-дуэтов в олимпийскую программу напоминает замкнутый круг: с одной стороны, чтобы был повод включения в программу Олимпийских игр, FINA и МОК должны видеть достаточное количество дуэтов, с другой стороны, для развития дисциплины необходимо преодолеть определенные барьеры.
Мы же преодолеваем не только проблему того, что кто-то где-то не хочет заниматься, но и некие гомофобные настроения в обществе. Ребятам необходима очень сильная мотивация, чтобы они могли пройти сквозь такое гомофобное отношение, и Олимпиада в этом смысле – достаточно сильная мотивация», – цитирует Максимову ТАСС.
- 24-летний Мальцев – трехкратный чемпион мира и двукратный серебряный медалист.
- На ЧМ-2019 он завоевал золото в дуэте с Майей Гурбанбердиевой.
Гурбанбердиева и Мальцев принесли России золото ЧМ в синхронном миксте