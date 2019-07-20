Тренер русского синхрониста Александра Мальцева Гана Максимова считает, что включение смешанного вида в программу Олимпийских игр поможет синхронистам-мужчинам преодолеть гомофобные настроения в обществе.

«История с включением микст-дуэтов в олимпийскую программу напоминает замкнутый круг: с одной стороны, чтобы был повод включения в программу Олимпийских игр, FINA и МОК должны видеть достаточное количество дуэтов, с другой стороны, для развития дисциплины необходимо преодолеть определенные барьеры.

Мы же преодолеваем не только проблему того, что кто-то где-то не хочет заниматься, но и некие гомофобные настроения в обществе. Ребятам необходима очень сильная мотивация, чтобы они могли пройти сквозь такое гомофобное отношение, и Олимпиада в этом смысле – достаточно сильная мотивация», – цитирует Максимову ТАСС.

24-летний Мальцев – трехкратный чемпион мира и двукратный серебряный медалист.

На ЧМ-2019 он завоевал золото в дуэте с Майей Гурбанбердиевой.

Гурбанбердиева и Мальцев принесли России золото ЧМ в синхронном миксте

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