Сборная России по синхронному плаванию в последний соревновательный день завоевала еще две золотые медали чемпионата мира.

Золото досталось представителям России в микст-дуэтах – Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев выиграли произовольную программу, набрав 92,9667 балла. Они опередили итальянцев Манилу Фламини/Джорджо Минизини (91,8333 балла) и японцев Ацуси Абэ/Юми Адати (90,4000 балла).

Затем спортсменки соревновались в комбинированной программе. С постановкой «Половецкие пляски» Анастасия Архиповская, Майя Дорожко, Михаэла Каланча, Полина Комар, Мария Шурочкина, Влада Чигирева, Марина Голядкина, Вероника Калинина, Алла Шишкина и Варвара Субботина получили 98 баллов.

Китаянки взяли серебро (96,5667 балла), украинки – бронзу (94,5333 балла).

Мальцев впервые в истории выиграл на ЧМ два золота.

Сборная России завоевала 9 медалей из 10 – в дисциплине «хайлайты» команда не участвовала.

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