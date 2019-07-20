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Россия взяла еще 2 золота ЧМ в синхронке. Всего – 9 медалей из 10 возможных

Россия взяла еще 2 золота ЧМ в синхронке. Всего – 9 медалей из 10 возможных
Eurosport

47 мин. назадОбновлено 46 мин. назад

Там, где Россия не выиграла, Россия не участвовала.

Сборная России по синхронному плаванию в последний соревновательный день завоевала еще две золотые медали чемпионата мира.

Золото досталось представителям России в микст-дуэтах – Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев выиграли произовольную программу, набрав 92,9667 балла. Они опередили итальянцев Манилу Фламини/Джорджо Минизини (91,8333 балла) и японцев Ацуси Абэ/Юми Адати (90,4000 балла).

Затем спортсменки соревновались в комбинированной программе. С постановкой «Половецкие пляски» Анастасия Архиповская, Майя Дорожко, Михаэла Каланча, Полина Комар, Мария Шурочкина, Влада Чигирева, Марина Голядкина, Вероника Калинина, Алла Шишкина и Варвара Субботина получили 98 баллов.

Китаянки взяли серебро (96,5667 балла), украинки – бронзу (94,5333 балла).

  • Мальцев впервые в истории выиграл на ЧМ два золота.
  • Сборная России завоевала 9 медалей из 10 – в дисциплине «хайлайты» команда не участвовала.

Тренер синхрониста Мальцева: «Нужна мотивация, чтобы ребята могли пройти через гомофобное отношение»

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