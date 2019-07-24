Синхронистка Мария Шурочкина после успешного выступления на чемпионате мира рассказала, какие приметы есть у сборной России.

«Извините за интимные подробности, мы не бреем ноги. Во-первых, это плохая примета. Во-вторых, это немного меняет ощущение в воде, оно уже не такое, как с волосиками. Чувствительность кожи немного теряется. Ты убираешь верхний слой и не чувствуешь уровень погружения, а это очень важно. Тренеры, наверное, таких подробностей не знают, это остается между девчонками.

Волосы на голове перед каким-то большим событием тоже не стрижем. Стричь волосы – это в целом плохая примета. У каждой девчонки есть какие-то свои суеверия. У меня вот были кроссовки, которые я надеваю на все старты, но в этот раз обошлась без них. Еще и белую Чебурашку забыла, всё время брала эту игрушку с собой. Но, тьфу-тьфу-тьфу, все хорошо», – заявила 24-летняя Шурочкина в эфире «Русского радио».

На ЧМ-2019 Шурочкина в составе сборной России выиграла три золотые медали. Она 11-кратная чемпионка мира и олимпийская чемпионка.

Мария – младшая сестра певицы Нюши.

Россия взяла еще 2 золота ЧМ в синхронке. Всего – 9 медалей из 10 возможных

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