В Перми во время тренировки скончалась 11-летняя девочка из группы синхронного плавания.

Трагедия случилась в бассейне «Олимпия». В следственном комитете Перми возбуждено уголовное дело по факту «оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека», говорится в заявлении на сайте СК.

Следственная группа выехала на место инцидента, уже изъяты записи с камер видеонаблюдения. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин гибели ребенка.

В 2018 году в том же бассейне задохнулась 10-летняя девочка во время тренировки под водой в ластах.

Врачам удалось восстановить сердцебиение ребенка, но в сознание он так и не пришел.

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