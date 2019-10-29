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Российская синхронистка фанатеет от «Барселоны». Но она прекрасна не только этим фактом

Российская синхронистка фанатеет от «Барселоны». Но она прекрасна не только этим фактом
Евгений Коростелев

51 мин. назад

Еще Майя Гурбанбердиева – очень пылкая девушка.

У России много прекрасных чемпионок по синхронному плаванию, но среди всех выделяется спортсменка из Москвы Майя Гурбанбердиева.

Девушке всего 20 лет, а она уже двукратная чемпионка мира и Европы. В свободное время Майя переживает за футбольную «Барселону» и устраивает живописные фотосессии. Посмотри их все.

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