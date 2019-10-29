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Российская синхронистка фанатеет от «Барселоны». Но она прекрасна не только этим фактом
Еще Майя Гурбанбердиева – очень пылкая девушка.
У России много прекрасных чемпионок по синхронному плаванию, но среди всех выделяется спортсменка из Москвы Майя Гурбанбердиева.
Девушке всего 20 лет, а она уже двукратная чемпионка мира и Европы. В свободное время Майя переживает за футбольную «Барселону» и устраивает живописные фотосессии. Посмотри их все.
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