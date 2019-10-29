У России много прекрасных чемпионок по синхронному плаванию, но среди всех выделяется спортсменка из Москвы Майя Гурбанбердиева.

Девушке всего 20 лет, а она уже двукратная чемпионка мира и Европы. В свободное время Майя переживает за футбольную «Барселону» и устраивает живописные фотосессии. Посмотри их все.

Другие подборки красавиц на Eurosport.ru:

Эта дама установила рекорд Украины. На ее прессе можно стирать одежду

Брат теннисистки Калинской играет за «Томь». Возможно, у него самая красивая девушка в ФНЛ

Качай приложение Eurosport для iOS или Android