Eurosport
18-летняя синхронистка публикует слишком горячие снимки. Тренер заставляет ее удалять фотографии
Варвара Субботина не всегда проходит цензуру.
Возможно, вы не следите за синхронным плаванием. Но теперь вы должны следить за Варварой Субботиной. Во-первых, в 16 лет она выиграла чемпионат мира, а в 17 – чемпионат Европы. Во-вторых, ее инстаграм безумно горяч. Девушка призналась, что тратит на него очень много времени.
«Если я выставлю слишком откровенную фотографию с пляжа, Татьяна Евгеньевна (тренер Татьяна Покровская – прим. Eurosport) сразу пишет: «Варя! Давай-ка будем посдержаннее». Я сразу удаляю. У меня такая история в Рио была. Я выставила фото, Татьяна Евгеньевна мне сразу написала. И вот недавно кадр из Доминиканы ей не очень понравился. Приводила в пример Юлю Ефимову, говорила, что не надо так. А мне нравится, как она ведет инстаграм», – сказала Варя.
Меньше слов – больше кадров. Посмотри, что Варя еще удалила.
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