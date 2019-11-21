Возможно, вы не следите за синхронным плаванием. Но теперь вы должны следить за Варварой Субботиной. Во-первых, в 16 лет она выиграла чемпионат мира, а в 17 – чемпионат Европы. Во-вторых, ее инстаграм безумно горяч. Девушка призналась, что тратит на него очень много времени.

«Если я выставлю слишком откровенную фотографию с пляжа, Татьяна Евгеньевна (тренер Татьяна Покровская – прим. Eurosport) сразу пишет: «Варя! Давай-ка будем посдержаннее». Я сразу удаляю. У меня такая история в Рио была. Я выставила фото, Татьяна Евгеньевна мне сразу написала. И вот недавно кадр из Доминиканы ей не очень понравился. Приводила в пример Юлю Ефимову, говорила, что не надо так. А мне нравится, как она ведет инстаграм», – сказала Варя.

Меньше слов – больше кадров. Посмотри, что Варя еще удалила.

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