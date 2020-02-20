Самая большая удача на телевидении – найти знакомого зрителям героя, который неожиданно для всех окажется невероятно крутым. Только две эмоции широкой аудитории перед экранами делают человека суперзвездой – удивление и восхищение.

В 2001-м ОРТ купило лицензию на самую модную телеигру планеты Земля – «Слабое звено». На британском BBC шоу появилось лишь годом ранее, публике понравилась смесь «Последнего героя» и «Кто хочет стать миллионером». Меметичной в Англии стала ведущая Энн Робинсон – холодная, непрошибаемая, саркастичная, с хирургически удаленными эмоциями. Перед дебютом «Слабого звена» в Америке New York Post назвала 55-летнюю даму «Королевой зла» и «Ведущей из ада».

Мария Киселева, «Слабое звено» (фото телеканала «Мир»)From Official Website

Конечно, основой успеха франшизы в России тоже стал кастинг на главную женскую роль. На пробы приглашали писательниц Дашкову и Розову, актрис Медведеву и Литвинову – всего 50 леди разной степени известности. Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева была лишь одной среди них. Она читала новости спорта на НТВ после завершения карьеры на Олимпиаде в Сиднее и готовилась к защите диплома «Атлеты, ставшие спортивными журналистами» на журфаке МГУ.

«Когда наложили грим, я посмотрела на себя в зеркало и увидела там совершенно чужого человека», – признавалась Киселева. Она осталась в шоке от просмотра британского «Слабого звена» и уверяла съемочную группу, что никогда не сможет быть такой же жесткой, как Энн Робинсон. Но режиссер попросил: «Для начала попробуйте не улыбаться». Кассету (а тогда еще были Betacam-носители) с Марией показали гендиректору канала Константину Эрнсту, который остановился на экс-синхронистке.

До прихода на ТВ Киселева 16 лет отдала спорту – пришла в бассейн в 10, родители отдали девочку в секцию, чтобы побороть ее страх перед водой. Маше очень нравилось новое для Советского Союза синхронное плавание (до начала 80-х в СССР этот вид никто не развивал), поэтому она с готовностью проводила на тренировках по 10 часов. В 1993-м уже с тренером Татьяной Данченко Киселева попала в сборную России, еще через год – выиграла первый чемпионат новой страны в дуэтах.

На Олимпиаде-1996 в Атланте был только один вид программы – в группах, никаких соло или парных выступлений не предусматривалось. В сборной ожидали хотя бы бронзу: на чемпионатах Европы русские уже доминировали, но США и Канада были очень сильны. В итоге судьи на ОИ поставили на третье место Японию и лишили Россию медали.

После Атланты карьеру в спорте закончила партнерша Марии, и ей предложили в новые напарницы главную соперницу. Неожиданно с Ольгой Брусникиной у них сложилась классная химия. «Я по натуре не лидер. Мне наоборот нужно было, чтобы кто-то рядом находился. Правда, тяжело пришлось физически: Ольга тренировалась, как сумасшедшая», – говорила Киселева. Вместе они выиграли два подряд чемпионата Европы и шли в Сидней-2000, где в программу снова добавили парные выступления.

Ольга Брусникина и Мария Киселева, Россия, чемпионат Европы по водным видам спорта-2000Getty Images

За два месяца до австралийской Олимпиады в пробе Марии нашли эфедрин. Перед ЧЕ-2000 в Хельсинки она сбрасывала вес, чтобы для судей не отличаться от хрупкой Брусникиной, и послушала врача сборной. «Чего только я не делала, чтобы похудеть: плавала по часу без остановки кролем, сидела на диете – одно отварное мясо, овощные салаты без масла, йогурт и обезжиренный творог. Ничего не помогало», – жаловалась девушка.

Пищевая добавка, купленная в аптеке Олимпийского комитета России, оказалась поддельной, с содержанием запрещенного вещества. Чудом Международная федерация дала ей месячную дисквалификацию, и в Сиднее Киселева с Брусникиной стали первыми русскими чемпионками Игр в синхронном плавании.

Синхронистки Ольга Брусникина и Мария Киселева, Олимпийские игры-2000 в СиднееGetty Images

Уже в разгар телекарьеры Мария комментировала ЧМ-2001 для ОРТ и лично видела, как подруга становится лучшей в сольной программе. «Впервые такую ностальгию почувствовала, что не выдержала и прямо в Японии подошла к Ольге: «Может, вернемся?». Она, кажется, не поверила, что я серьезно: «Ты что?» – расхохоталась Киселева.

Еще через год они встретились в Швейцарии на Кубке мира и признали, что синхронное плавание без них не стал лучше. «Мои ученицы, решив вернуться в спорт после двухлетнего перерыва, совершили подвиг – за шесть месяцев тренировок им удалось овладеть сложнейшей программой», – восторгалась тренер Елена Полянская. Киселева с Брусникиной нацелились на Олимпиаду в Афинах.

Выпуски «Слабого звена» с Марией показывали мощные рейтинги и рвали эфир Первого канала. За две недели продакшн готовил более чем 10 выпусков, и в это время Киселева приходила в бассейн по ночам. «Здесь нет ведущей, здесь есть тренер. Если у Маши съемки, значит, ей придется плавать не с 9:30, а с 5 утра. Она же не может пропускать тренировки. Ничего страшного», – не знала жалости Полянская. В таком режиме теледива взяла еще один олимпийский титул – в групповых соревнованиях, в дуэтах их с Брусникиной уже подвинули Ермакова с Давыдовой. Всего параллельно с работой на Первом Киселева выиграла не только Олимпиаду, но и ЧМ с двумя ЧЕ.

Сборная России по синхронному плаванию, Олимпийские игры-2004 в Афинах. Мария Киселева – вторая слеваGetty Images

«Особенность «Слабого звена» в том, что тогда еще не существовало подобного формата, – рассуждает об успехе на ТВ Мария. – Ведь все герои в то время старались выглядеть белыми и пушистыми, а здесь ведущая впервые повернулась спиной к зрителям, была строгой и неулыбчивой, задавала каверзные вопросы. Поэтому, наверное, я так запомнилась людям». Жанр публичной казни во все времена был популярным. Оттого зрители пять раз в неделю ждали изобретательных унижений от Киселевой типа «В чьей голове всего одна извилина, и та – прямая?»

Она ушла из спорта во второй раз после афинских Игр, а еще через год закончилось «Слабое звено» – после интриг на Первом канале и появлением шоу другой продакшн-компании «Русская рулетка». Последний выпуск Киселева провела уже на восьмом месяце беременности и окунулась в другие проекты. «Не было ни дня, когда бы меня не спросили про «Слабое звено», – говорила Мария с улыбкой. Ведь в жизни она совсем другая – веселая и бесконфликтная, но зрители запомнили только образ беспощадной стервы.

Мария Киселева, «Слабое звено» (фото телеканала «Мир»)From Official Website

В 2020-м «Слабое звено» вернулось на русское ТВ. За 15 лет без телеигры Мария работала пресс-атташе ОКР, комментировала синхронное плавание на Олимпиадах и даже попала в Московскую городскую думу. Аудитория уже не удивлена крутостью бывшей синхронистки. Осталось только восхищение.

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