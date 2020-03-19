Российские синхронистки повторили движения из клипа Little Big под водой

Сборная России по синхронному плаванию выступила под водой в поддержку группы Little Big, которая должна была выступить на Евровидении 2020 года в Роттердаме.

Спортсменки повторили движения из клипа на песню Uno. «Несмотря на отмену Евровидения в этом году, мы хотели бы поддержать группу Little Big и их песню Uno, с которой они должны были представить Россию в Роттердаме. Для нас вы лучшие!» – написала двукратная олимпийская чемпионка Алла Шишкина.

Евровидение отменили из-за пандемии коронавируса.

В видео снялись Мария Шурочкина, Влада Чигирева, Александра Пацкевич, Марина Голядкина и Алла Шишкина.

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