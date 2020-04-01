Беатрис и Бранка Ферес занялись спортом уже в три года – родители отдали их в плавание и гимнастику. В семь сестрички объединили два вида, ушли в синхронное плавание и добились неплохих результатов – стали третьими на Панамериканских играх-2007.

Тогда сестричек заметили и пригласили в модельный бизнес. В 2008-м они впервые появились на обложке журнала VIP, а через года попали в Maxim. Еще Беатрис и Бранка заняли второе место в рейтинге «Самых сексуальных спортсменок мира» по версии журнала The Popcrunch. И заслуженно – смотри сам.

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