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Бразильские сестрички зажгли в синхронном плавании и стали моделями. Их даже пригласили в Maxim
Сестры Ферес стали популярными даже без золота Олимпиады.
Беатрис и Бранка Ферес занялись спортом уже в три года – родители отдали их в плавание и гимнастику. В семь сестрички объединили два вида, ушли в синхронное плавание и добились неплохих результатов – стали третьими на Панамериканских играх-2007.
Тогда сестричек заметили и пригласили в модельный бизнес. В 2008-м они впервые появились на обложке журнала VIP, а через года попали в Maxim. Еще Беатрис и Бранка заняли второе место в рейтинге «Самых сексуальных спортсменок мира» по версии журнала The Popcrunch. И заслуженно – смотри сам.
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