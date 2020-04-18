Ромашина выполнила элементы синхронного плавания в ванне – подвоха можно и не заметить
Вполне можно проводить онлайн-турнир по синхронке.
Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина показала, как тренируется во время карантина.
30-летняя синхронистка выполнила элементы программы в собственной ванне, а при исполнении парных элементов ей ассистировала дочь.
- Ромашина брала золотые медали на Олимпийских играх в Пекине (2008), Лондоне (2012) и Рио (2016).
- Также спортсменка завоевала 21 золото чемпионатов мира с 2005 года по 2019-й.
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