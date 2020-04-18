Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина показала, как тренируется во время карантина.

30-летняя синхронистка выполнила элементы программы в собственной ванне, а при исполнении парных элементов ей ассистировала дочь.

Ромашина брала золотые медали на Олимпийских играх в Пекине (2008), Лондоне (2012) и Рио (2016).

Также спортсменка завоевала 21 золото чемпионатов мира с 2005 года по 2019-й.

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