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Ромашина выполнила элементы синхронного плавания в ванне – подвоха можно и не заметить

Ромашина выполнила элементы синхронного плавания в ванне – подвоха можно и не заметить
Eurosport

2 ч. назад

Вполне можно проводить онлайн-турнир по синхронке.

Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина показала, как тренируется во время карантина.

30-летняя синхронистка выполнила элементы программы в собственной ванне, а при исполнении парных элементов ей ассистировала дочь.

  • Ромашина брала золотые медали на Олимпийских играх в Пекине (2008), Лондоне (2012) и Рио (2016).
  • Также спортсменка завоевала 21 золото чемпионатов мира с 2005 года по 2019-й.

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