«Ты садишься, и тренер шлепает тебя тапком». Экс-синхронистка – о насилии в спортшколах

Наталья Кизилова вспомнила страшные случаи из детства.

Бывшая синхронистка Наталья Кизилова рассказала о насилии со стороны тренера в детской спортивной школе в Подмосковье.

– Это происходило со многими, если не со всеми, примерно в возрасте 8-9 лет. Совсем малышей обычно не трогали, как и взрослых девушек после лет 14. Помните, раньше были такие резиновые массажные тапки с выпуклостями? Если кто-то из девчонок недостаточно тянул колено или совершал другие ошибки, тренер кричал: «Плыви сюда, вылезай на бортик, садись!» Ты садишься, и тренер шлепает тебя тапком по коленям или по голеностопам. Ты плачешь не столько от боли, сколько от обиды, и прыгаешь обратно в воду. Удивительно, что тренеры не боялись наказывать нас при всех, прямо в большой ванне бассейна. Там тренировались и другие спортивные секции, плавали просто люди по абонементу. Все все знали и видели, но это ничего не меняло.

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– Почему вы сразу же не рассказали об этом родителям?

– Потому что было не принято жаловаться. Нас воспитывали, что спортсмены должны тренироваться и терпеть. Тренеры никогда не угрожали и не просили не рассказывать маме. Я уверена, что им даже в голову не приходило стесняться или бояться последствий. Такое обращение в бассейне воспринималось как норма. Более того, некоторые родители во время наших тренировок плавали на соседних дорожках и все прекрасно видели. Почему они ничего не делали? Потому что считалось: тренер понимает больше, он главный, ему виднее, – рассказала Кизилова «Спорт-Экспрессу».

Наталья занималась в спортшколе в 1990-е и не стала профессиональной спортсменкой.

Ее историю, сперва рассказанную в соцсетях, заметила двукратная олимпийская чемпионка Алла Шишкина.

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