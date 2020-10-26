19-летняя российская синхронистка Варвара Субботина наслаждается отдыхом в солнечных Эмиратах и радует подписчиков ярким контентом.

Спортсменка сборной России выложила в сториз инстаграма фото из бассейна – можно позавидовать прекрасной южной погоде и восхититься идеальным телом девушки.

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  • Больше фото прекрасной Варвары по ссылке.
  • Субботина – четырехкратная чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы.

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