19-летняя российская синхронистка Варвара Субботина наслаждается отдыхом в солнечных Эмиратах и радует подписчиков ярким контентом.
Спортсменка сборной России выложила в сториз инстаграма фото из бассейна – можно позавидовать прекрасной южной погоде и восхититься идеальным телом девушки.
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- Больше фото прекрасной Варвары по ссылке.
- Субботина – четырехкратная чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы.
Синхронное плавание
Ромашина выполнила элементы синхронного плавания в ванне – подвоха можно и не заметить
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«Ты садишься, и тренер шлепает тебя тапком». Экс-синхронистка – о насилии в спортшколах