Запрет купальников с изображением медведя не помешает спортсменкам из России выступить достойно. На узнаваемость синхронисток влияет не форма и символика, а успешные выступления – уверен министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.
1 июля пятикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина сообщила, что ее дуэту со Светланой Колесниченко запретили выступать в Токио в купальниках с изображением медведей, поскольку это животное ассоциируется с Россией. В тот же день главный тренер национальной команды Татьяна Покровская заявила ТАСС о том, что данное решение было принято на уровне Международного олимпийского комитета (МОК).
«Это решение МОК, международной федерации, – сказал Матыцин. – Думаю, официальная парадная форма нашей команды не вызывает сомнений, она ассоциируется с нашей страной. Уверен, все зрители Игр будут понимать, что это представители России».
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