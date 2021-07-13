Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина рассказала о запрете выступлений на Олимпиаде в купальниках с изображением медведя. Также она ответила, должны ли спортсмены решать подобные вопросы.

– На Олимпиаде вам запретили выступать в купальниках с изображением медведя. Какими были первые мысли, когда узнали об этом?

– Так как мы сейчас лишены государственного флага, то эскизы наших купальников согласовываются с Международным олимпийским комитетом. Мы, честно говоря, не ожидали, что случится эта история с медведем. Был какой-то бешеный ажиотаж, у меня такой бум сообщений и звонков бывает только после старта Олимпийских игр, когда все звонят поздравлять. Все звонили, всем эта тема была очень интересна.

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Мы были в шоке, когда увидели официальный ответ. Многие начали говорить о том, что «мы не отстаиваем свои права, что должны были подавать апелляцию» – тут прежде всего хочется сказать, что не спортсмены должны этим заниматься: наше дело – работать и тренироваться, отстаивать наши права – работа нашего спортивного руководства, нужно не к нам обращаться и спрашивать, почему так произошло. Мы нарисовали новые эскизы, надеемся, что эти купальники понравятся не меньше.

– Что будет на новых купальниках?

– Балалайка. Ее не запретили, балалайка будет, – приводит слова Ромашиной Sport24

Ромашина и Колесниченко выступят на Олимпиаде в дуэте в купальниках с балалайкой с программой «Калинка».

Светлана Ромашина – пятикратная олимпийская чемпионка. Кроме нее пять золотых олимпийских медалей имеют Анастасия Давыдова и Наталья Ищенко, но они уже завершили спортивную карьеру.

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