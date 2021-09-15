Синхронистка Марина Голядкина, представлявшая до 2015 года Украину, выложила в инстаграме фотографию с отдыха в Крыму. В руках спортсменка держит российский флаг.

Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android – нет ничего удобнее, чтобы следить за спортом

«Угадайте, где отдыхаю. Привет хейтерам», – гласит подпись к снимку.

Токио-2020 Слезы и сравнение с Гагариным. Синхронистки встретились с Путиным 11/09/2021 В 11:33

В составе сборной Украины Голядкина стала бронзовым призером чемпионата мира 2013 года в Барселоне. Шесть лет назад она получила российское гражданство.

Марина – олимпийская чемпионка Токио-2020.

Токио-2020 Чемпионка ОИ Шишкина: «В 2012-м поцеловала Путина. У него нежная кожа» 23/08/2021 В 07:35