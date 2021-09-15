Синхронистка Марина Голядкина, представлявшая до 2015 года Украину, выложила в инстаграме фотографию с отдыха в Крыму. В руках спортсменка держит российский флаг.
«Угадайте, где отдыхаю. Привет хейтерам», – гласит подпись к снимку.
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- В составе сборной Украины Голядкина стала бронзовым призером чемпионата мира 2013 года в Барселоне. Шесть лет назад она получила российское гражданство.
- Марина – олимпийская чемпионка Токио-2020.
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