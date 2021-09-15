Синхронистка Марина Голядкина, представлявшая до 2015 года Украину, выложила в инстаграме фотографию с отдыха в Крыму. В руках спортсменка держит российский флаг.
  • Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android – нет ничего удобнее, чтобы следить за спортом
«Угадайте, где отдыхаю. Привет хейтерам», – гласит подпись к снимку.
Токио-2020
Слезы и сравнение с Гагариным. Синхронистки встретились с Путиным
11/09/2021 В 11:33
  • В составе сборной Украины Голядкина стала бронзовым призером чемпионата мира 2013 года в Барселоне. Шесть лет назад она получила российское гражданство.
  • Марина – олимпийская чемпионка Токио-2020.
Украинка Ярослава Магучих – о групповом фото вместе с Ласицкене: «Меня обнимает не Мария»
Смотрите каналы Eurosport прямо на сайте
Токио-2020
Чемпионка ОИ Шишкина: «В 2012-м поцеловала Путина. У него нежная кожа»
23/08/2021 В 07:35
Токио-2020
3-кратная чемпионка ОИ Шишкина завершила карьеру
10/08/2021 В 13:23