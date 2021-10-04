Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская прокомментировала заявление олимпийского чемпиона Токио по спортивной гимнастике Артура Далалояна о подаренной Дине Авериной BMW Х5.

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Далалоян сказал , что это несправедливо по отношению к другим спортсменам, которые по каким-то причинам не попали в призеры. В ответ президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова заявила, что «в России слишком много идиотов» и назвала Далалояна «одним из них».

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«Ребята-гимнасты — молодцы. Они боролись и одержали очень красивую победу в командном турнире. Конечно, им обидно. Считаю, каждый должен получать по заслугам. То есть не совсем правильно, когда серебряному призеру вручают автомобиль, как чемпиону. Всегда говорю: абсолютно все медалисты Олимпийских игр являются героями. Но их нужно как-то разграничивать. Золото есть золото.

Я работаю на одной базе с гимнастами. Они очень хорошие ребята и уж точно не дураки. Они очень серьезные труженики. В этой ситуации я полностью на его стороне. Человек имеет право высказать свое мнение. За что его оскорблять? Более того, уверена, Далалоян сказал не только за себя, но и за многих спортсменов. Так нельзя», – сказала Покровская.

На Олимпиаде-2020 в Токио Россия впервые за 25 лет осталась без золота в индивидуальном многоборье – Дина Аверина взяла серебряную награду.

Далалоян – олимпийский чемпион Игр в Токио. Он завоевал золотую медаль в командном многоборье вместе с Нагорным, Белявским и Аблязиным.

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