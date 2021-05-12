Синхронистка сборной России Варвара Субботина стала чемпионкой Европы-2021 в произвольной программе среди солисток. В венгерском Будапеште она набрала 96,4333 балла и опередила соперниц – украинку Марту Федину (93,7 балла) и Евангелию Платаниоти из Греции (90,8 балла).

Для Субботиной это третья золотая медаль на континентальных первенствах. На ЧЕ-2018 в шотландском Глазго она дважды первенствовала в дуэте со Светланой Колесниченко. 20-летняя Варвара три года назад завоевала золото в технической и произвольной программах.

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После победы в Будапеште Субботина объявила о том, что пропустит Олимпийские игры-2021 в японском Токио. Спортсменка ляжет на операцию из-за проблем с барабанной перепонкой, на европейском турнире она выступала с травмой.

«Буду лечиться и восстанавливаться. Пропускать Олимпиаду грустно, но я смотрю на это так – если не в этот раз, значит в следующий. Нужно заняться здоровьем. Врачи рекомендовали полтора-два месяца не плавать. Нужно выбирать здоровье или спорт. Я сказала, что у меня чемпионат Европы», – заявила синхронистка в интервью агентству «РИА Новости».

Турнир по синхронному плаванию на Олимпиаде-2020 пройдет со 2 по 8 августа в Центре водных видов спорта в Токио.

Помимо трех титулов на чемпионатах Европы Варвара Субботина завоевала также четыре золота на чемпионатах мира.

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