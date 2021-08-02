Общепринятым считается факт, что пловцы, в том числе мужчины, бреют тело для лучшего скольжения в воде. Но к синхронисткам это не относится: девушки из сборной России утверждают, что, наоборот, оставляют волосяной покров. Но для чего?

Алла Шишкина подробно рассказала об этом в инстаграме. Спортсменка назвала небритые ноги залогом успеха. По ее словам, все элементы, которые синхронистки делают ногами, строго рассчитаны по градусам и уровню по отношению к поверхности воды.

«При погружении эту самую поверхность мы чувствуем кожей. А самые чувствительные рецепторы на ногах находятся вокруг волосяных фолликулов. Примерно за неделю до соревнований синхронистки перестают брить ноги. Волосики развеваются в воде, и мы чувствуем, на какой высоте стоим над поверхностью. Есть пять основных уровней отсчета: середина бедра, выше колена, ниже колена, середина голени и щиколотка. Если волосы сбрить, то и чувствительность становится значительно хуже, а значит, и синхрон может пострадать. Ради отличного результата на соревнованиях можно недельку и медведем походить», – рассказала Шишкина.

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Ее поддержала другой член сборной России, Мария Шурочкина. Младшая сестра певицы Нюши внесла еще одну важную деталь: оказывается, брить волосы перед выступлениями – плохая примета.

«Во-первых, это плохая примета. Во-вторых, это немного меняет ощущение в воде, оно уже не такое, как с волосиками. Чувствительность кожи немного теряется. Ты убираешь верхний слой и не чувствуешь уровень погружения, а это очень важно. Тренеры, наверное, таких подробностей не знают, это остается между девчонками. Волосы на голове перед каким-то большим событием тоже не стрижем. Стричь волосы – это в целом плохая примета. У каждой девчонки есть какие-то свои суеверия. У меня вот были кроссовки, которые я обуваю на все старты, но в этот раз обошлась без них. Еще и белую Чебурашку забыла, все время брала эту игрушку с собой. Но, тьфу-тьфу-тьфу, все хорошо», – сообщила Шурочкина.

Подтвердила техническую версию и Светлана Ромашина. «За пару недель до соревнований действительно не рекомендуется. Моментально теряется ощущение воды, ты уже не чувствуешь уровень погружения. Где тебе выше колена на 10 сантиметров, где ниже. Это невозможно подравнять. А нам надо четко держать синхрон. Иначе судьи снизят оценку», – объяснила Ромашина.

Соревнования по синхронному плаванию на Олимпийских играх пройдут со 2 по 7 августа.

Олимпиада завершится 8 августа.

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