Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина заняли первое место по итогам квалификационного турнира среди дуэтов на Олимпиаде в Токио.
За произвольную программу Колесниченко и Ромашина получили 97,9000 балла. На втором месте расположился дуэт из Китая – Сунь Вэньянь и Хуан Сюэчэнь получили за свое выступление 96,2333 балла. Третьими с результатом 94,9333 стали украинские синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук.
- Техническая программа состоится 3 августа в 13:30 по московскому времени.
- Действующие олимпийские чемпионки среди дуэтов – Наталья Ищенко и Светлана Ромашина.
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