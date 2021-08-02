Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина заняли первое место по итогам квалификационного турнира среди дуэтов на Олимпиаде в Токио.

За произвольную программу Колесниченко и Ромашина получили 97,9000 балла. На втором месте расположился дуэт из Китая – Сунь Вэньянь и Хуан Сюэчэнь получили за свое выступление 96,2333 балла. Третьими с результатом 94,9333 стали украинские синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук.

Техническая программа состоится 3 августа в 13:30 по московскому времени.

Действующие олимпийские чемпионки среди дуэтов – Наталья Ищенко и Светлана Ромашина.

Токио-2020 Почему синхронистки не бреют ноги на турнирах? Есть 2 причины 6 ЧАСОВ НАЗАД

Токио-2020 Субботина стала чемпионкой Европы, но пропустит Олимпиаду-2020 12/05/2021 В 10:42