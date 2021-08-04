Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко принесли России 14-е золото на летних Олимпийских играх-2020 в Токио. Русские синхронистки заняли первое место в соревновании дуэтов.

В технической программе Ромашина и Колесниченко показали результат 96,1079 балла, в произвольной получили оценки 98,8000 балла. С суммой в 195,9079 балла они победили соперниц и стали олимпийскими чемпионками.

Серебро завоевали Хуань Сюэчень и Сунь Веньянь из сборной Китая. Они получили от судей 192,4499 балла. Бронза – у Марты Фединой и Анастасии Савчук из Украины. Их итоговый результат по сумме технической и произвольной программ – 189,4620 балла.

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Россия выиграла соревнования дуэтов на Олимпийских играх в шестой раз подряд. В Сиднее-2000 победили Ольга Брусникина и Мария Киселева, в Афинах-2004 и Пекине-2008 золото взяли Анастасия Давыдова и Анастасия Ермакова, а в Лондоне-2012 и Рио-2016 чемпионками стали Наталья Ищенко и Светлана Ромашина.

Ромашина стала шестикратной олимпийской чемпионкой. Она обошла по числу наград высшей пробы Давыдову и Ищенко.

Токио-2020 Российские синхронистки захватили 1-е место в квалификации дуэтов 02/08/2021 В 12:42