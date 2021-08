Россия не проигрывает никому в синхронном плавании на протяжении пяти Олимпиад подряд, с Сиднея-2000 русские синхронистки не отдают золото ни в дуэтах, ни в командных упражнениях.

После технической программы в парах Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко лидируют и опережают дуэт из Китая на 3,22 балла. В произвольной программе русской паре нужно просто показать класс и забрать для сборной шестую олимпийскую победу подряд.

Новые посты будут появляться вверху страницы – почаще обновляйте этот текст на ноутбуках, компьютерах, телефонах и планшетах.

Токио-2020 Российские синхронистки захватили 1-е место в квалификации дуэтов ВЧЕРА В 12:42

14:42. ДА, 98,8000 БАЛЛА И 195,9079 БАЛЛА В СУММЕ – РОССИЯ ВЫИГРАЛА ЗОЛОТО ОЛИМПИЙСКИХ ИГР!

Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко, Россия, синхронное плавание, Олимпиада в Токио-2020 Фото: Getty Images

14:41. Ждем оценки. Ух, как нервно, хотя вроде бы нервничать незачем. По идее это должно быть золото для России.

14:40. БЛЕСТЯЩЕ! РОМАШИНА С КОЛЕСНИЧЕНКО ИДЕАЛЬНО ИСПОЛНИЛИ ПРОИЗВОЛЬНУЮ ПРОГРАММУ!

14:39. Темп музыки растет, скорость увеличивается, но Ромашина с Колесниченко успевают за мелодией. Что они творят!

14:37. Ну как же это кажется просто в исполнении Светы и Светы – а это лучшие синхронистки на планете и сложнейшие программы в мире.

14:35. И сейчас в бассейн выходят Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко из сборной России – главные фавориты и претендентки на золото Олимпиады!

Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко, Россия, синхронное плавание, Олимпиада в Токио-2020 Фото: Getty Images

14:34. Так-так-так, японским синхронисткам поставили 94,4667 балла – это ниже, чем у украинок. Поздравляем Федину и Савчук с медалью Олимпийских игр!

14:31. Японки удивили – если у всех классические мелодии, фуги Баха и т.п., то у Инуи и Йосиды какие-то синтизвуки и роботизированное музло. Окей!

14:30. Юкико Инуи и Мегуму Йосида из сборной Японии выйдут в бассейн предпоследними, у них четвертые баллы после технической программы. Хозяйки Игр хотят олимпийскую медаль в этом виде программы, а как же иначе.

14:28. 95,600 балла – ай-яй-яй, Фединой и Савчук поставили баллы ниже, чем Хуань и Сунь. Китай будет выше по итогам двух программ. Как бы Украине еще в медалях задержаться. 189,4620 балла – сумма Марты и Насти.

14:25. Поболеем за украинских синхронисток – они меньше чем на два балла отставали от китаянок после технической.

14:24. Марта Федина и Анастасия Савчук сейчас представят произвольную программу. Они идут третьими после технической – пожелаем Украине удачи и медали в синхронном плавании!

14:22. 91,1035 балла набирают итальянские синхронистки, это дает им суммарный показатель 183,5702 балла. Пока это третье место, но вперед еще три сильнейшие пары.

14:20. Я пока замечу, что Черутти и Ферро выступают под девятым стартовым номером, то есть Колесниченко с Ромашиной окажутся в бассейне уже через две программы – впереди Украина и Япония, обе в топ-4.

14:18. Следом в бассейн приглашают спортсменок из сборной Италии. Линда Черутти и Костанца Ферро шли шестыми после технической программы, но сейчас-то у нас произвольная.

14:16. 96,900 балла ставят китаянкам! Ой-ей-ей – 192,4499 балла в сумме. Но вроде бы Ромашина с Колесниченко должны защищать золото.

14:15. Идеально попадали в музыку Хуань и Сунь – это очень и очень хорошее выступление от китайских синхронисток. Но ждем, что скажут рефери.

14:13. Китаянки – действующие олимпийские вице-чемпионки, в Рио-же-Жанейро-2016 проиграли только Ромашиной и Ищенко в дуэтах.

14:12. Хуань Сюэчень и Сунь Веньянь из сборной Китая проиграли всего лишь 3,22 балла в технической программе, поэтому сейчас нужно показывать максимум в произвольной.

14:11. А сейчас произвольную программу представят главные соперницы России – Китай!

14:09. Холцнер и Симонэ из сборной Канады получили от арбитров аж 93,000 балла – они безумно рады и прыгают у бортика от восторга! 184,4798 балла – их итоговый результат.

14:07. Почитайте пока увлекательный текст на Eurosport.ru – вряд ли вы задумывались, но синхронистки ведь не бреют ноги перед соревнованиями. Почему? Кликайте скорее.

14:06. Пока выступают синхронистки из Канады, напомню, что Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина из сборной России выйдут в бассейн последними, под 12-м стартовым номером.

14:05. Следующими выступит канадский дуэт – Клодья Холцнер и Жаклен Симонэ. Они были пятыми в технической программе.

14:04. Ого, 91,8000 балла получили сестры Александри! У Австрии высшие оценки в произвольной программе пока, сумма – 182,1773 балла. Они лидеры!

14:02. Австрийские синхронистки выступают под мелодию, которая называется «Колыбельная Мефистофеля», – очень красивая музыка, но гугл не дает подсказку, что это и откуда. Может, вы знаете?

14:00. Близняшки у нас сегодня были, а как вам выступление тройняшек? Да, в бассейне сейчас двое, но Анна-Мария и Эйрини Александри из сборной Австрии забыли где-то еще и третью сестренку. Ух!

13:58. 86,5667 балла – это оценки Диосдадо и Хименес, и они не очень высокие. Мексике суммарно поставили 173,1857 балла – похоже, они останутся последними в этом финале.

13:56. Какая духоподъемная штука у мексиканских синхронисток прозвучала – просто саундтрек к новым «Мстителям» (да, лайверу 62 года, отсюда бумерские отсылки в духе How Do You Do, Fellow Kids?).

13:54. А следующими у бортика появляются девушки из сборной Мексики. Нурия Диосдадо и Хоана Хименес уже готовы к произвольной – удачи!

13:52. Сегодня судьи не жестят – 89,6333 балла поставили сборной Франции. Их сумма за две программы – 176,9807 балла.

13:51. Сестренки Трембле взяли себе для программы музыку из Цирка дю Солей. Они хотят поразить планету на домашних Играх-2024 в Париже.

13:49. Француженки готовы показывать класс – восьмое место по итогам Олимпиады их никак не устроит.

13:47. И еще одни близнецы – теперь из сборной Франции – в бассейне. Лора и Шарлотт Трембле получили восьмую оценку в технической программе и сейчас покажут произвольную.

13:46. 88,9000 балла аж поставили судьи близняшкам Брегье и Нортье де Брауэр – они будут высоко! 176,1612 балла – их итоговый результат, голландки, конечно, выше Испании и Беларуси сейчас.

13:44. Программа голландского дуэта посвящена будущему планеты Земля и конкретно греческой богини Геи. Посмотрим, поможет ли это сестрам Де Брауэр.

13:42. А вот так выступали и такие баллы получили испанские синхронистки.

13:41. Следом в бассейн выходит дуэт из Нидерландов. Брегье и Нортье де Брауэр хотят нас удивить – у голландок №3.

13:40. Ух, какие хорошие баллы им насчитали арбитры – 88,6667 балла за произвольную и 175,48 балла по сумме. Да, Испания, конечно, обошла Беларусь.

13:38. Ожогина и Тио Касас симпатично показали себя в бассейне – посмотрим, обойдут ли испанки белорусок.

13:37. Алиса Ожогина, как вы догадались, родилась в России и вообще коренная москвичка. Но она – продукт испанской школы, переехала в Севилью и воспитывалась только в Испании.

13:36. Немного измельчало испанское синхронное плавание, а ведь в Пекине-2008 и Лондоне-2012 дуэт из этой сборной завоевывал серебро в дуэтах и боролся сначала с Ермаковой/Давыдовой, а затем с Ищенко/Ромашиной.

13:35. Алиса Ожогина и Ирис Тио Касас представляют сборную Испании под вторым номером, они были 11-ми после технической программы.

13:34. 87,800 балла дали судьи белорусским синхронисткам, их итоговый результат – 175,0101 балла.

13:34. Василина с Дарьей хорошо выступили и явно довольны программой. Кто-то из них посылает сердечки в камеру, прямо нам.

13:32. Хандошко и Кулагина по итогам технической программы получили 10-е оценки и впервые в истории сборной Беларуси вышли в третий соревновательный день Олимпийских игр.

13:30. Под первым стартовым номером произвольную программу представят спортсменки из Беларуси – Василина Хандошко и Дарья Кулагина.

13:28. Светлана Ромашина идет за рекордом сборной России по синхронному плаванию – у нее пять золотых медалей, как и у Анастасии Давыдовой и Натальи Ищенко. Если Светлана победит сегодня, но обойдет великих русских синхронисток по победам на Олимпиаде.

13:26. Сегодня мы посмотрим, как Россия возьмет или сенсационно не возьмет золотые медали в соревнованиях дуэтов синхронисток.

13:22. Привет, я Данил Тармасинов, давайте последим за синхронным плаванием!

Токио-2020 Почему синхронистки не бреют ноги на турнирах? Есть 2 причины 02/08/2021 В 07:32