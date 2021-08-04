Шестикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина после победы в соревнованиях дуэтов объявила, что не планирует выступать на Олимпиаде-2024 в Париже. Игры в Токио – последняя Олимпиада в карьере 31-летней спортсменки.
«У меня планка – Токио, я понимаю, что это мои финальные Олимпийские игры, я не молода. Физические силы не те, что были в 18 лет.
Я сейчас плыву на опыте. Не на молодости, свежести, я не ретивый молодой конь, который бежит на всей скорости не важно куда. Теперь я конь опытный! Такой, что сто раз подумает: а надо ли вообще куда-то бежать?» – цитирует синхронистку «Р-Спорт»..
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- Помимо золота в Токио в дуэте с Колесниченко на счету Ромашиной олимпийское золото в группе в Пекине, а в Лондоне и Рио-де-Жанейро – по два золота в дуэте с Ищенко и в группе.
- 6 августа стартуют командные соревнования синхронисток.
- Олимпиада в Токио завершится 8 августа.
Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко (Россия) выиграли золото Олимпийских игр-2020 в синхронном плавании в дуэтах Полное расписание Олимпийских игр-2020 в Токио
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