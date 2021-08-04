Шестикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина после победы в соревнованиях дуэтов объявила, что не планирует выступать на Олимпиаде-2024 в Париже. Игры в Токио – последняя Олимпиада в карьере 31-летней спортсменки.

«У меня планка – Токио, я понимаю, что это мои финальные Олимпийские игры, я не молода. Физические силы не те, что были в 18 лет.

Я сейчас плыву на опыте. Не на молодости, свежести, я не ретивый молодой конь, который бежит на всей скорости не важно куда. Теперь я конь опытный! Такой, что сто раз подумает: а надо ли вообще куда-то бежать?» – цитирует синхронистку «Р-Спорт».

Токио-2020 Синхронистки России взяли 14-е золото ОИ, у Ромашиной рекорд 3 ЧАСА НАЗАД

Помимо золота в Токио в дуэте с Колесниченко на счету Ромашиной олимпийское золото в группе в Пекине, а в Лондоне и Рио-де-Жанейро – по два золота в дуэте с Ищенко и в группе.

6 августа стартуют командные соревнования синхронисток.

Олимпиада в Токио завершится 8 августа.

Токио-2020 Русские синхронистки – самые сильные в мире. Как это было 4 ЧАСА НАЗАД