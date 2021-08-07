Сборная России по синхронному плаванию завоевала золото на летних Олимпийских играх-2020 в Токио. Русские синхронистки заняли первое место в групповых соревнованиях.

В технической программе российские спортсменки показали результат 97,2979 балла, в произвольной получили оценки 98,8000 балла. С суммой в 196,0979 балла они победили соперниц и стали олимпийскими чемпионками.

Серебро завоевала сборная Китая. Она получила от судей 193,5310 балла. Бронза – у команды Украины. Их итоговый результат по сумме технической и произвольной программ – 190,3018 балла.

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