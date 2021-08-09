Российская синхронистка Светлана Ромашина обратилась к болельщикам после возвращения с Олимпийских игр-2020.

«Спасибо, что нас поддерживаете. Эти все победы для вас, для российского народа. Буквально месяц назад на встрече с президентом России Владимиром Путиным я отметила, что эти Игры будут непростыми. Так оно и случилось. Мы прошли через многое, через огонь и воду. Были трудности и на подготовительном периоде, и на самих Олимпийских играх. Но мы все прошли, все сделали. И мы единая команда, мы непобедимы, когда во главе нашей команды наш президент Владимир Владимирович, который безумно любит спорт и поддерживает его. Большое ему за это спасибо.

Мы безумно счастливы оказаться сегодня дома, в кругу наших друзей, родственников. Спасибо вам. До новых встреч. Наш народ всегда будет в наших сердцах», – приводит слова Ромашиной «Чемпионат»

Токио-2020 Российские синхронистки взяли золото ОИ, Украина – 3-я 07/08/2021 В 11:38

В Токио Ромашина стала семикратной олимпийской чемпионкой. Она обошла по наградам высшей пробы Давыдову и Ищенко.

Сборная России по синхронному плаванию завоевала два золота на летних Олимпийских играх-2020 в Токио.

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