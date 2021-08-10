Российская синхронистка Алла Шишкина объявила о завершении карьеры. Спортсменка взяла золотую медаль на Олимпийских играх в Токио. Шишкина написала большое письмо в инстаграме, где поблагодарила всех причастных к своим успехам.

«Это был большой спортивный путь длиной в 25 лет. На этом пути было очень многое. Взлеты и падения, неверие в меня и вера в себя, помощь близких и предательства друзей. А также очень много работы, тяжелой, изматывающей, но все равно любимой. Всегда на этом пути рядом со мной были люди, которые помогали мне стать тем, кем я стала и им я хочу сказать большое спасибо.

Мои родители, которые прислушались ко мне и отдали в синхронное плавание, водили на тренировки и поддерживали на соревнованиях. Мой первый тренер, Елизавета Филаткина, которая с первых тренировок сказала, что во мне что-то есть, Светлана Волкова и Марина Рощина (царствия небесного), Мария и Владимир Максимовы, Нина Капкова и другие тренеры МГФСО и школы «Труд».

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Все тренеры сборной России по синхронному плаванию: Татьяна Покровская, Елена Грызунова, Марина Терехова, Екатерина Пискарёва. Наш хореограф Вадим Новожилов, акробаты, особенно Тимур Гургенидзе, благодаря которому я прыгала поддержку в Лондоне с нуля. Отдельная благодарность моему личному тренеру Наталии Чижовой. 21 год вместе – шутка ли. Вы не просто тренер, вы еще и друг и человек, который поймёт, утешит, вселит веру, которой нет. Я знаю, что вы меня любите, а я очень люблю вас.

Спасибо всем девочкам из команды, но особенно Саше Пацкевич, Свете Ромашиной, Маше Шурочкиной и Владе Чигиревой, пройти вместе три и две Олимпиады соответственно – дорогого стоит. Спасибо моему мужу, его семье и моим друзьям – вы просто красавчики. Три олимпийских золота, 14 золотых медалей чемпионатов мира и шесть золотых медалей чемпионатов Европы. У девочки с неидеальными данными, но с невероятным упорством, трудолюбием и верой в мечту. Нет ничего невозможного, и я это доказала. Жизнь продолжается… РусАллочка еще напишет книгу, даже не сомневайтесь», – написала Шишкина.

Шишкина – трехкратная Олимпийская чемпионка. Она брала золото в Токио, Рио и Лондоне. Все медали – в групповых выступлениях.

Ранее о завершении карьеры сообщила другая синхронистка, Светлана Ромашина, рекордсменка России по количеству золотых медалей – у Ромашиной их семь.

Токио-2020 Российские синхронистки взяли золото ОИ, Украина – 3-я 07/08/2021 В 11:38