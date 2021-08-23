Российская синхронистка Алла Шишкина рассказала о том, как однажды поцеловала президента России Владимира Путина.
«Это были олимпийские проводы в Кремле. Еще в 2012 году. Я тогда была новичком команды, мне было 23 года. Пребывала в полнейшей эйфории – Кремль, команда, все такое торжественное, золотой зал. Эмоции били через край! И как раз нас провожал Владимир Владимирович.
Кто-то из толпы крикнул: «Поцелуйте президента в щеку!» А я как раз рядом оказалась. И я без задней мысли, не спрашивая у него, просто взяла и поцеловала его. Естественно, это сфотографировали и растиражировали все газеты. Могу сказать, что у него очень нежная кожа», – сказала Шишкина в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ.
Токио-2020
3-кратная чемпионка ОИ Шишкина завершила карьеру
- Алла Шишкина – трехкратная олимпийская чемпионка. Она брала золото в Токио, Рио и Лондоне. Все медали – в групповых выступлениях.
- После Олимпиады-2020 синхронистка объявила о завершении спортивной карьеры.
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