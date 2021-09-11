Российская синхронистка Влада Чигирева обратилась к президенту РФ Владимиру Путину на церемонии вручения государственных наград золотым медалистам Олимпийских игр в Токио.

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«Только ваша жесткая позиция в отстаивании спорта и наших интересов помогла нам принять участие в Олимпийских играх. Гагарин открыл для нас космос, а вы открыли спорт для нашей страны. Никто не вкладывал в спорт столько, сколько делаете вы. Прошу вас подписать для моей семьи книгу о Гагарине», – сказала Чигирева.

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Другая российская синхронистка, Мария Шурочкина, во время обращения к Путину призналась, что перед встречей с президентом России не смогла сдержать слез.

«Ой, я уже поплакать успела. У меня всегда был вопрос: плачете ли вы в такие моменты? Я вижу, что многих это трогает, но они держатся, и вы в том числе. Я поплакала. Многое было против нас, но русский дух от препятствий только крепчает. Как мы знаем, все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Это точно. Хочется сказать спасибо нашей великой и любимой стране за поддержку. Мы ее чувствовали даже на таком большом расстоянии», – сказала Шурочкина.

Влада Чигирева и Мария Шурочкина – двукратные олимпийские чемпионки.

Они брали золото в Токио и Рио. Обе медали – в групповых выступлениях.

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