В Минске завершился турнир II Европейских игр по настольному теннису в женском одиночном разряде. Победительницей стала Фу Ю из Португалии. В решающем матче она обыграла Хань Инь из Германии со счетом 4:2 (11:5, 11:8, 9:11, 9:11, 11:6, 11:7).

В матче за третье место встретились Ни Сялянь из сборной Люксембурга и Янь Сяосинь из Монако. Бронзу забрала Ни – 4:2 (11:3, 3:11, 10:12, 11:7, 11:7, 11:8).

Ни Сялянь 55 лет. В составе сборной Китая она стала двукратной чемпионкой мира-1983 в миксте и в команде. В 1991-м Сялянь переехала в Люксембург и уже этой сборной принесла три золота чемпионата Европы.

На Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро 55-летняя девушка была знаменосцем на церемонии закрытия. C попаданием на пьедестал в Белоруссии она квалифицировалась на Игры-2020 в Токио.

Вот вы хихикаете, а бронзовая медаль Ни Сялянь стала первой для Люксембурга на Европеаде в Минске.

Китайцы снова выиграли ЧМ. Но настольный теннис прогрессирует не только благодаря им

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