В Москве пропала 14-летняя теннисистка. Она прилетела с турнира и не выходит на связь 3 дня
Шесть дней назад она стала первой девушкой из Абхазии – мастером спорта по пинг-понгу.
14-летняя теннисистка Эрика Кварчия пропала в Москве. 18 сентября она прилетела из Самары в столичный аэропорт Внуково и с тех пор не выходила на связь.
Она учится в самарской школе олимпийского резерва. В день пропажи ее зафиксировали камеры видеонаблюдения Внуково, больше на звонки и сообщения Эрика не отвечала.
«Просьба к друзьям, сокурсникам и знакомым девушки сообщить любую информацию приватно на данной странице Милиции Абхазии, сообщением мессенджера Whatsapp и Telegram на номер +7 (940) 920-20-95 или связаться по телефону +7 (940) 925-85-89», – говорится на фейсбуке правоохранительных органов Абхазии.
К поискам 14-летней Кварчии подключилось посольство республики в России, глава представительства Игорь Ахба лично контролирует операцию.
- 15 сентября Кварчия выступала в Сочи на турнире по настольному теннису. Она заняла первое место в смешанном парном разряде и выполнила норматив мастера спорта.
- Эрика стала первой девушкой из Абхазии, которая получила это звание в настольном теннисе.
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