14-летняя теннисистка Эрика Кварчия пропала в Москве. 18 сентября она прилетела из Самары в столичный аэропорт Внуково и с тех пор не выходила на связь.

Она учится в самарской школе олимпийского резерва. В день пропажи ее зафиксировали камеры видеонаблюдения Внуково, больше на звонки и сообщения Эрика не отвечала.

«Просьба к друзьям, сокурсникам и знакомым девушки сообщить любую информацию приватно на данной странице Милиции Абхазии, сообщением мессенджера Whatsapp и Telegram на номер +7 (940) 920-20-95 или связаться по телефону +7 (940) 925-85-89», – говорится на фейсбуке правоохранительных органов Абхазии.

К поискам 14-летней Кварчии подключилось посольство республики в России, глава представительства Игорь Ахба лично контролирует операцию.

15 сентября Кварчия выступала в Сочи на турнире по настольному теннису. Она заняла первое место в смешанном парном разряде и выполнила норматив мастера спорта.

Эрика стала первой девушкой из Абхазии, которая получила это звание в настольном теннисе.

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